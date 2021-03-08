Глава Института национальной памяти Антон Дробович заявил, что выходной день в Украине на праздник 8 Марта выглядит нелогичным. По его словам, странно отмечать выходным победу в борьбе за трудовые права.

Свое мнение преемник Владимира Вятровича озвучил в эфире телеканала "Украина 24" .

"Позиция Института такова: если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день", - пояснил свою позицию Дробович.

Однако при этом он полагает, что отмена выходного на праздник 8 Марта "не столь принципиальная тема как то, какими смыслами его наполнять".

Дробович добавил, что этот праздник не по душе многим людям старшего возраста.

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека: "весна, красота"... Нет, это не воспринимают многие. Кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину", - сказал он.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве на 8 Марта прошел марш женщин.

Мы также приводили мнения украинцев о Международном женском дне.