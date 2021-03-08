Близкие опознали четверых из пяти жертв аварии с украинским автобусом, которая произошла в Польше в ночь на 6 марта. Также на данные момент известно, что в больницах Подкарпатского воеводства остаются 25 украинцев, пострадавших в этом ДТП.

Такую информацию сообщает "Укринформ" со ссылкой на генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

"На данный момент в больницах остаются 25 человек, пока никого не выписывают. Состояние здоровья пострадавших уточняется", - отметил Павлюк.

Украинский дипломат добавил, что в близкие родственники пятой жертвы ДТП вскоре должны прибыть в Перемышль на опознание.

По его словам, если прокуратура предоставит все подтверждающие документы о смерти граждан Украины, то транспортировка тел в Украину может начаться уже во вторник.

Ранее "Страна" называла предварительную причину аварии с автобусом в Польше.

Также мы сообщали, что прокуратура Польши уже предъявила обвинения водителю украинского автобуса.