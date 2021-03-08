В ночь на 4 марта умерла Валентина Мороз, жена бывшего спикера Верховной Рады Украины Александра Мороза.

Об этом стало известно из сообщения телеграм-канала "Политический радар".

Позже эту информацию подтвердили и в Социалистической партии, выразив Александру Морозу свои соболезнования.

Отметим, что уже много лет Валентина Мороз передвигалась только в инвалидной коляске.

Со своим супругом они были вместе почти 50 лет - с августа 1963 года.

Александр Мороз — известный украинский политик. С 1991 по 2012 годы — основатель и первый глава Социалистической партии Украины. Дважды — с 1994 по 1998 и с 2006 по 2007 годы — Александр Мороз занимал пост председателя Верховной Рады Украины. Кандидат в президенты Украины на президентских выборах-1994, 1999, 2004, 2010 и в последних - 2019 года.

Александр Мороз и его жена Валентина

Напомним, в ноябре 2020 года Александр Мороз дал интервью "Стране". Экс-спикер Рады рассказал о том, как и когда к нему попали "пленки Мельниченко", кого он считает виновным в смерти Гонгадзе и как Кучма и Литвин пришли к нему в гости под Новый год