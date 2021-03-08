Пандемия рискует свести на нет прогресс, достигнутый в области гендерного равенства, поскольку женщины берут на себя львиную долю ухода за детьми в условиях изоляции и с большей вероятностью будут работать на рабочих местах с повышенным риском.

Об этом в Международный женский день, 8 марта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Euractiv.

"Мы должны убедиться, что пандемия не заставит нас вернуться к старым гендерным стереотипам, которые, как мы думали, мы преодолели", - заявила Меркель в видеообращении перед Международным женским днем ​​8 Марта.

По ее словам, женщины непропорционально сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения и недопредставлены на руководящих должностях.

"И снова женщинам чаще приходится балансировать между обучением на дому, уходом за детьми и собственной работой", - сказала Меркель.

Она добавила, что женщин также больше, чем мужчин в профессиях по уходу в то время, когда эта работа является "особенно сложной".

"Более 75% работающих в секторе здравоохранения - женщины, от кабинетов врачей и больниц до лабораторий и аптек", - сказала Меркель, однако женщины составляют лишь 30% руководящих должностей в этих областях.

Ранее "Страна" рассказывала, что Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до конца марта.

Также Меркель заявила, что в течение трех месяцев Европа введет сертификаты вакцинации от коронавируса.