Пандемия может свести к нулю достижения женщин - Меркель
Пандемия рискует свести на нет прогресс, достигнутый в области гендерного равенства, поскольку женщины берут на себя львиную долю ухода за детьми в условиях изоляции и с большей вероятностью будут работать на рабочих местах с повышенным риском.
Об этом в Международный женский день, 8 марта, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Euractiv.
"Мы должны убедиться, что пандемия не заставит нас вернуться к старым гендерным стереотипам, которые, как мы думали, мы преодолели", - заявила Меркель в видеообращении перед Международным женским днем 8 Марта.
По ее словам, женщины непропорционально сильно пострадали от кризиса в области здравоохранения и недопредставлены на руководящих должностях.
"И снова женщинам чаще приходится балансировать между обучением на дому, уходом за детьми и собственной работой", - сказала Меркель.
Она добавила, что женщин также больше, чем мужчин в профессиях по уходу в то время, когда эта работа является "особенно сложной".
"Более 75% работающих в секторе здравоохранения - женщины, от кабинетов врачей и больниц до лабораторий и аптек", - сказала Меркель, однако женщины составляют лишь 30% руководящих должностей в этих областях.
Ранее "Страна" рассказывала, что Меркель предлагает продлить локдаун в Германии до конца марта.
Также Меркель заявила, что в течение трех месяцев Европа введет сертификаты вакцинации от коронавируса.