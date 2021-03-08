Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская собралась нанести визит в США, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом.

Об этом она заявила на пресс-конференции в Женеве, передает ТАСС.

"Мы находимся в контакте с Вашингтоном, общаемся, и мы услышали сильное послание Джо Байдена после его избрания" - сказала Тихановская. "США в настоящий момент уже уделяют внимание Беларуси", - добавила она, отметив, что эта страна "поддерживает движение Беларуси к демократии" и "уже участвует в урегулировании кризиса в некоторой степени". Она сообщила о состоявшейся у нее ранее беседе с американским послом в Беларуси.

По словам экс-кандидата в президенты, есть надежда на "организацию визита в Вашингтон, однако (пандемия) Covid-19 является проблемой".

Она не назвала возможные даты поездки за океан, отметив вместе с тем, что во время такого визита "надеется встретиться с президентом (США)".

Также она заявила, что надеется вернуться на родину в ближайшие месяцы, так как оппозиция хочет добиться проведения новых выборов в сентябре или октябре.

Напомним, в Беларуси уже более полгода идут протесты против президента Александра Лукашенко. Акции протеста жестоко подавляются силовиками.

На прошлой неделе Беларусь инициировала экстрадицию Светланы Тихановской.

В свою очередь Литва, где находится лидер оппозиции, категорически отказалась выдавать оппозиционера властям Беларуси.