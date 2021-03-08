Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Adienne Pharma&Biotech подписали соглашение о производстве вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Италии.

Об этом сообщается в пресс-релизе Итало-российской торговой палаты, обнародованном в понедельник, 8 марта.

Ранее итальянская компания Adienne Srl, входящая в холдинг ADIENNE Pharma & Biotech, при поддержке Итало-российской торговой палаты выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций (РФПИ) и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины "Спутник V" в Италии", - говорится в сообщении.



Местное производство вакцины "Спутник V" запустится в июле.

"Данное решение позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать производственный процесс препарата. Предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года", - добавили в торговой палате.

Ранее "Страна" сообщала, что словаки больше доверяют российской вакцине "Спутник V", чем AstraZeneca и Moderna.

Также мы писали о том, что Беларусь запустит собственное производство российской вакцины "Спутник V" уже в конце марта.