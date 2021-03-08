Американская телеведущая Опра Уинфри прокомментировала слова супруги британского принца Гарри Меган Маркл о расизме в королевской семье.

Ранее Меган, афроамериканка по матери, в интервью Уинфри намекнула, что королевскую семью во времена первой беременности Меган тревожил цвет кожи будущего ребенка Арчи.

Уинфри в эфире телеканала CBS заявила, что эти слова не относятся к королеве Великобритании Елизавете II и ее мужу.

При этом отметим, что Маркл в интервью отказалась назвать имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что "это нанесет им серьезный ущерб".

"Это были и не его бабушка, и не его дед", - сказала Уинфри.

Уточнение телеведущей означает, что королева Елизавета II и ее супруг принц Филип непричастны к словам Герцогини Сассекской.

Ранее мы рассказывали, как Меган Маркл признавалась, что хотела покончить с собой.

Также мы писали о том, что известный британский журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл после ее признания Опре.