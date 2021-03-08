К госдаче Зеленского в Конча-Заспе, куда сегодня придут сторонники Стерненко, стягивают силовиков. Видео
К госдаче президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе, где сегодня в 17:00 должна пройти акция сторонников Сергея Стерненко, начали стягивать силовиков.
Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал "Политика Страны".
На записи видно, как в сторону Конча-Заспе движутся колонны автозаков и карета скорой помощи.
Напомним, 4 марта сторонники одесского радикала Сергея Стерненко, которого 23 февраля приговорили к 7 годам тюрьмы за похищение и пытки человека, объявили о проведении акции под стенами государственной дачи в Конча-Заспе в понедельник, 8 марта.
Кроме того, сторонники радикала намерены провести митинг на Майдане Независимости и на следующий день, 9 марта. Мероприятие будет приурочено к XVIII съезду судей Украины.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.