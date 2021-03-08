Медицинская система Закарпатья приближается к коллапсу - в одной из больниц региона всего 6 коек при необходимых 60 в реанимации для больных Covid-19.

Как заявил на брифинге главврач местной областной клинической больницы Юрий Яцына, в регионе наблюдается дефицит кислородных баллонов в больницах, передает Укринформ.

"При сохранении темпов распространения коронавируса в области уже до конца этой недели у нас произойдет коллапс медицинской системы. Сегодня в нашем заведении лежат 120 пациентов, нуждающихся в кислородной терапии. 60 из них имеют низкую сатурацию и должны лежать в реанимации. А в реанимации у нас всего 6 коек и расширить ее невозможно - у нас нет для этого медперсонала и оборудования. У нас не выдерживают электросети из-за нагрузки, не выдерживает медицинская техника, которая постоянно в использовании ", - сказал Яцына.

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