Число скончавшихся после прививки вакциной от коронавируса AstraZeneca граждан Южной Кореи по состоянию на 7 марта увеличилось до 8 человек. Ученые этой страны провели расследование причин этих смертей и заявили, что вакцина к ним отношения не имеет.

Об этом со ссылкой на директора Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) Чон Ын-Кена сообщает Reuters.

Врачи Южной Кореи расследовали смерть восьми человек с сопутствующими заболеваниями, у которых после прививки вакциной AstraZeneca проявились побочные реакции. Специалисты не нашли доказательств того, что к смерти больных привело применение препарата.

Согласно статистике, в Южной Корее по состоянию на 7 марта около 317 тысяч человек уже смогли вакцинироваться. В число этих людей входят жильцы, а также работники домов для престарелых.

Пожилым людям в возрасте 65 лет и старше не вводили вакцину AstraZeneca. Местные органы здравоохранения запросили дополнительные данные, чтобы подтвердить ее эффективность для этой возрастной группы. В понедельник, 8 марта, Чон сказал, что группа экспертов рекомендовала сделать прививку пожилым людям и что KDCA скоро примет окончательное решение.

Министерство по безопасности продуктов и лекарственных средств Южной Кореи одобрило применение вакцины от COVID-19 AstrаZeneca 10 февраля. В начале марта сообщалось, что после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в Южной Корее умерли двое мужчин, 50 и 63 лет, у обоих были сопутствующие заболевания.

Ранее мы писали, что в Австрии после вакцины AstraZeneca умерла женщина, после этого прививки одной из партий препарата остановили.