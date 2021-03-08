Европейская комиссия в марте представит первый проект по созданию паспортов вакцинации от коронавируса на территории Евросоюза.

Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, передает ТАСС.

Проект будет представлен 17 марта, при этом решение о практическом применении паспортов вакцинации будет приниматься позднее, рассказал Мамер.

По его словам, документ о вакцинации назовут "зеленый электронный пропуск".

Еврокомиссия полагает, что решение всех технических вопросов по введению COVID-паспортов займёт около трёх месяцев. Речь идёт о документе, в котором фиксируется факт вакцинации человека, а также содержится некоторая медицинская информация о нём.

Ранее премьер Шмыгаль пообещал привитым от коронавируса украинцам отметки в паспорта вакцинации.

Также мы писали о том, что ВОЗ настаивает на отказе от паспортов вакцинации, которые вводят по всему миру.