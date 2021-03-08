В понедельник, 8 Марта, мир празднует Международный женский день.

Уже традиционно в украинском интернет-сообществе разворачивается противостояние двух сторон - противников празднования этой даты, которые считают, что его нужно "декоммунизировать", и сторонников, не видящих в чествовании красоты и достижений женщин ничего предосудительного.

"Страна" собрала посты украинцев в социальных сетях, и разбиралась, к какой стороне они принадлежат.

"Празднуешь 8 марта - сепар"

Противники праздника называют этот день "дегенератизмом".

Праворадикал Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины, резко раскритиковал Международный день женщин.

"8 Марта - дегенератизм", - кротко прокомментировал сегодняшнюю дату националист в своем Facebook.

Скандальный российский журналист Аркадий Бабченко, который стал известен благодаря инсценировке совместно с СБУ своего убийства в Киеве, вспомнил свою жизнь в России и как он "ненавидел все эти совковые праздники".

"Клара Цеткин у меня на физиологическом уровне отторжение вызывала. Эти убогие идиотизмы из "Одноклассников". Эти открытки для дебилоидов во вконташе. Путин в телевизоре. КПСС на мавзолее. Мальчики учат стишки девочкам. Девочки учат стишки мальчикам. И все фальшиво до самого основания, до кончиков ногтей. Не разбирая убивают тысячами женщин, детей - в Чечне, в Алеппо, в Украине - но раз в год тюльпанчики, "милые дамы", шутки по плиту и сам сегодня помою посуду", - написал журналист.

По его словам, перебравшись в другую страну, Международный женский день стал для него тем, чем он и является "просто женским днем, днем равноправия".

"Есть лгбт-прайд. Есть восьмое марта. Есть день отца. Просто еще один весенний день свободы и равенства. Всю эту кумачовую плесень с него как ветром сдуло. совершенно ничего не имею против того, чтобы поздравить мир с тем, что мы живем в самом свободном, справедливом и лучшем из времен. Где дискриминация практически ушла в прошлое. Осталось только небольшие пятна подчистить. И я вот сейчас, в свободной стране, где всем абсолютно плевать, какой у тебя цвет кожи, какие у тебя гениталии, какие у тебя физические способности, какие финансовые - ты равен с любым другим, по любым параметрам - ощущаю эту свободу невероятно. (...) Этот день я проводил в Мордоре, в Праге, куда меня вывезли на костылях, в бане на Осокорках, куда меня пустили пожить на полгода, в бункере под охраной, теперь в беженстве. И я ни разу об этом не жалею. С праздником тя, мир. Спасибо, Клара", - добавил Бабченко.

Активистка Майдана, журналистка Ирма Крат, предложила свое решение конфликта между противниками и сторонниками праздника 8 Марта.

"Празднуешь 8 марта - сепар, не празднуешь, значит мужик нетрадиционной ориентации. Поэтому, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда, гарантированным женским Днем, на официальном государственном уровне нужно признать именно День рождения Леси Украинки, то есть, 25 февраля! Не мы отказались от 8 марта, Россия заставила нас это сделать! Поэтому, это вынужденный шаг. И бросать картинки, чтобы меня проверить, праздную, не праздную, не требуется. Не вчера родилась. И у меня каждый день праздник! Украинский и без Москвы, и это истинная правда! Слава Украине!" - написала Крат в соцсети.

"Отличный праздник"

Журналистка "Страны" Олеся Медведева в своем Facebook написала, что противникам традиционного празднования 8 Марта не удалось повлиять на настроения украинцев, которые как и раньше отмечают Международный женский день.

"Декоммунизировали-декоммунизировали, да не додекоммунизировали Вся лента в цветах и ярких поздравительных картинках, в личке сотня сообщений с поздравлениями. Это отличный показатель результата эффективности работы Вятровича, Дробовича, других декоммунизаторов, а также всех последователей идеи борьбы с Международным женским днём. Я этот день воспринимаю иначе, но это мое право и личный выбор, который я никому не навязываю. Как бы вы не отмечали этот день, всех с праздником!" - написала Медведева.

В свою очередь журналист Виталий Тысячный заявил, что 8 Марта каждый может отмечать с тем посылом, который он считает уместным.

"Международный женский день - отличный праздник. В первую очередь потому, что это законный способ еще раз (не единственный в году) поздравить близких вам женщин. Чтобы кто не говорил, но абсолютно каждый из нас вкладывает в этот день свой посыл: весну, любовь, равноправие, а кто-то просто формальность. И это нормально) Поэтому не буду мудрить, а просто поздравлю всех вас с 8 марта. Желаю выбирать свой путь по жизни, который принесет самореализацию и ощущение счастья от каждой минуты" - заявил журналист.

Тем временем блогер и музыкант Иван Марунич пошутил над теми, кто считает, что поздравления с 8 Марта оскорбляют женщин.

"Все, кто считает 8 марта сексизмом, то это у вас просто давно нормального сексизма не было", - написал он.

Журналист Юрий Ткачев в свою очередь ответил феминисткам, которые считают, что дарить женщинам 8 Марта и поздравлять их с этим праздником неуместно, так как эта дата должна напомнить о борьбе за равноправие полов.

"За минувшие 100 с лишним лет женщины действительно добились очень многого. Подавляющее большинство окружающих меня женщин - полноценные, самодостаточные личности, состоявшиеся профессионалы в различных сферах, во многих вопросах способные дать фору мужчинам, и иногда очень даже таки дающие. И это реальное достижение женского движения. Хотя, безусловно, есть к чему стремиться. Но. Для этого у вас, дорогие женщины, есть ещё 364 дня в году, и, как показывает история, вы используете их с пользой. А 8 марта позвольте же себе расслабиться, отдохнуть, принимать поздравления, цветы и этовотвсё, не ища в этом подтексты и контексты. Ну и примите мои сердечные поздравления. В конце концов, вы их более чем заслужили", - считает Ткачев.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова по случаю праздника пошутила, что возглавила бы движение за защиту прав мужчин

"За всю историю человечества мужчины ни разу не объединялись в защиту своих прав и свобод — от женщин. Когда, ребята, вы наконец-то организуетесь, возьмите меня кариатидой этого вашего движения. Буду вас защищать и любить!" - написала журналистка в своем телеграм-канале.

"Без вас мы биологические существа". Как политики поздравляли с 8 Марта

Поздравил украинок и президент Владимир Зеленский.

Соответствующие посты он опубликовал в Twitter и Facebook.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!", - написал Зеленский в Твиттере.

В Facebook Зеленский опубликовал другое поздравление, в котором заявил, что сегодня женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют Covid-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины.

По его словам, женщины одинаково успешны в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты.

"Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы, а потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас. Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особенные. Ведь такие вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности. Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными", - написал Владимир Зеленский.

Премьер-министр страны был лаконичен. Вместо текста или записанного видео он разместил лишь картинку.

Написала пост и самая известная женщина украинской политики - Юлия Тимошенко. Она вспомнила про материнство и женственность как о двух силах, помогающих прекрасному полу.

"Ну как этот праздник можно игнорировать? Он же про любовь, нежность, красоту. Про первые весенние лучи, первых котиков на вербе, первый ключ журавлей в небе. Материнство и женственность - это те невидимые силы, которые справятся с любыми вызовами.

Поэтому поздравляю вас, дорогие мои женщины. Да будет покой и уют в ваших душах, пусть будет мир и благополучие в ваших домах, пусть царят в мире добро и справедливость! Верьте в себя! Весна обязательно победит!" - написала Тимошенко и сопроводила картинкой со своим изображением.

Лидер "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко единственным из топ-политиков опубликовал видеопоздравление с 8 Марта.

"Мы готовы преодолеть любые трудности ради счастья в ваших глазах. Мы сделаем Украину мирной и успешной, чтобы ваши сердца были спокойны за ваши семьи и будущее", - сказал.

Ранее "Страна" в онлайн-репортаже подробно рассказывала о том, как в Киеве 8 марта 2021 года прошел марш женщин.

Также мы сообщали, как Украина в этом году отмечает 8 марта.