Во вторник, 9 марта, в Украине ударят ночные морозы. Днем температура воздуха в большинстве регионов будет держаться на уровне -2...+2 градуса.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Укргидрометцентром.

В центральных, восточных, частично западных областях днем ожидается -3...+2 градуса, ночью ударят морозы -3...-8 градусов.

В Ужгороде днем будет теплее - +4...+6 градусов, впрочем, ночью на Закарпатье ожидаются морозы -6...-8 градусов. Теплее всего 9 марта будет в южных регионах. Днем столбики термометров поднимутся до отметок +2...+5 градусов, ночью температура опустится до -1...-5 градусов. В Киеве во вторник ожидается 0...-2 градуса днем и -4...-6 ночью.

Осадков, по данным Укргидрометцентра, в стране не ожидается. Будет наблюдаться переменная облачность.

Напомним, 8 марта в Украину ворвался холодный атмосферный фронт, который спровоцировал снег в некоторых регионах.

Также мы писали о том, что по прогнозу синоптика, весеннее тепло вернется в Украину к выходным.