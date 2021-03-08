Президент Сирии Башар Асад и его жена Асма заразились коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

В официальном заявлении говорится, что супруги сдали положительные тесты на COVID-19. В настоящее время президент и его жена находятся в стабильном состоянии, с ними все нормально.

В октябре прошлого года стало известно, что сирийский лидер захотел привиться российской вакциной "Спутник V".

В Сирии выявлен всего 15 981 случай коронавируса. За время пандемии больше 10 тысяч инфицированных выздоровели. Умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 1063 человека. В мире зарегистрировано почти 117 миллионов зараженных за все время. Из этого числа 2 593 230 — скончавшиеся.

Ранее "Страна" сообщала, что 26 февраля США нанесли авиаудар по иранским объектам в Сирии по приказу Байдена.

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