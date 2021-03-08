Вакцинация российским препаратом "Спутник V" приемлема примерно для того же числа жителей Словакии, что и препаратом Pfizer/BioNTech.

Об этом свидетельствуют результаты социалогического опроса, проведенного в феврале, сообщает Euractiv.

Около 55% респондентов заявили, что они готовы пройти вакцинацию с Pfizer/BioNTech, в то время как примерно 35% отвергнут американо-немецкую вакцину.

Опрос также показал, что российский "Спутник V" является второй наиболее приемлемой вакциной для словаков, опережая вакцины AstraZeneca и Moderna: 53% словаков проголосовали за вакцинацию ею, а 35% заявили, что выступают против ее использования.

По словам премьер-министра Игоря Матовича, эти результаты показывают, что покупка российских вакцин меняет правила игры, когда речь идет о колебаниях населения по поводу вакцинации.

Отмечается, что в Словакии пока невозможно выбрать, какую вакцину вводить. "Спутник V" еще не получил разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

На прошлой неделе министр здравоохранения Марек Крайчи предоставил экстренное разрешение на российскую вакцину, ее использование еще не началось.

Напомним, в Словакии уже не хватает мест в реанимации, поэтому пациентов с Covid-19 отправляют в соседнюю Польшу и Германию.

В начале марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Кроме того, словаки собираются привиться ею без разрешения Евросоюза.