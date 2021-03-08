По итогам 2020 года Украина заняла второе место в Европе по доле женщин среди менеджеров и предпринимателей. Среди руководителей юрлиц и частных предпринимателей отношение составило 59,5% мужчин к 40,5% женщин.

Об этом со ссылкой на еще не опубликованный доклад Программы развития ООН "Женщины и мужчины на руководящих должностях в Украине: 2017-2020 годы" сообщает "РБК-Украина".

Согласно результатам исследования:

Руководителями и частными предпринимателями в большинстве секторов экономики, как и ранее, являются преимущественно мужчины.





Женщины преобладают в сферах "Проживание и питание", "Государственное управление и оборона", "Охрана здоровья и социальная работа", а больше всего преобладают в "Образовании" и "Деятельности домашних хозяйств как работодателей".

"За последние три года общая доля женщин на руководящих должностях в Украине выросла почти на полпроцента - до 40,48%. Это значительно выше среднемирового показателя в 29%", - говорится в докладе.

Этот документ, подготовленный Украинским центром социальных данных (УЦСД) по заказу ПРООН в Украине и правительства Швейцарии, демонстрирует результат изучения открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц, частных предпринимателей и общественных объединений Украины (ЕГРПОУ).

Напомним, сегодня мир отмечает Международный женский День. В Киеве 8 Марта проходит марш женщин за гендерное равенство, на который пришли и праворадикалы из "Традиции и порядка". "Страна" следит за ходом мероприятия в текстовой онлайн-трансляции.

Также мы писали, что по данным Госстата за прошлый год, зарплаты у мужчин в Украине на 27% больше, чем у женщин.