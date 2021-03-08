Ранее продажу билетов на поезда в Закарпатье приостановили. Фото: Facebook/ Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

"Укрзализныця" в понедельник, вторник и на выходных выполнит спецрейсы из и в Закарпатье, куда ранее приостановили продажу билетов из-за попадания региона в "красную" зону

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. 

Речь о таких дополнительных рейсах:

  • №358/ 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);
  • №13/ 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • №15/ 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);
  • №81/ 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);
  • №108/ 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);
  • №45/ 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

По словам Криклия, пассажиры, у которых уже есть билеты на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта.

Укрзализныця выполнит спецрейсы в Закарпатье. Скриншот телеграм-канала Криклия

Укрзализныця выполнит спецрейсы в Закарпатье. Скриншот телеграм-канала Криклия

Напомним, "Укрзализныця" также остановит продажу билетов в "красные" Житомирскую и Черновицкую области. Ранее транспорт приостановили в Ивано-Франковской области.

Также мы писали о том, что Закарпатская область четвертой в Украине попала в "красную" зону карантина с 8 марта.

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