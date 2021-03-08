"Укрзализныця" в понедельник, вторник и на выходных выполнит спецрейсы из и в Закарпатье, куда ранее приостановили продажу билетов из-за попадания региона в "красную" зону.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Речь о таких дополнительных рейсах:

№358/ 357 Рахов - Киев: 9, 13, 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12, 13 марта открыты для возвращения в регион в случае критической необходимости);

№13/ 14 Солотвино - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

№15/ 16 Рахов - Киев: 9 и 13 марта (рейсы в обратном направлении 8 и 12 марта);

№81/ 82 Ужгород - Киев: 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта);

№108/ 107 Ужгород - Одесса 9 марта (рейс в обратном направлении 8 марта);

№45/ 46 Ужгород - Лисичанск 9, 13 и 14 марта (рейсы в обратном направлении 8, 12 и 13 марта).

По словам Криклия, пассажиры, у которых уже есть билеты на указанные рейсы до их переназначения как специальных, смогут воспользоваться своими билетами без необходимости обмена. Для остальных пассажиров продажа билетов уже открыта.

Напомним, "Укрзализныця" также остановит продажу билетов в "красные" Житомирскую и Черновицкую области. Ранее транспорт приостановили в Ивано-Франковской области.

Также мы писали о том, что Закарпатская область четвертой в Украине попала в "красную" зону карантина с 8 марта.