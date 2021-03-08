В Закарпатской области наблюдается более чем критическая ситуация с коронавирусом. Ежедневно в регионе умирает по 12 человек.

Об этом заявил главный врач областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

По его словам, за минувшую неделю количество больных выросло на 24%, а детская заболеваемость увеличилась на 5%. Кроме того, в областной клинической больнице уже заполнены все палаты интенсивной терапии.

В свою очередь главврач областной клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына заявил, что уже в конце недели Закарпатье может столкнуться с коллапсом медицинской системы.

Он также рассказал о нехватке кислородных баллонов в больницах.

"В самой реанимации у нас всего шесть коек и расширить ее невозможно. Ежедневно в нашем заведении используют 25−30 кислородных баллонов, утром у нас оставалось всего 5. Этого хватит до 16:00 не более. И что скажете мне с этим делать? Как спасать жизни?", — сказал медик.

Он призвал людей соблюдать меры предосторожности, а инфицированных не выходить из дома.

"Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​- это не так трудно! Помогите нам, потому что в конце недели у нас будет иметь коллапс", — заявил Яцына.

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Напомним, с 8 марта Закарпатская область четвертой в Украине попала в "красную" зону карантина.

Ранее "Укрзализныця" приняла решение остановить продажу билетов в "красную" Закарпатскую область.

При этом в Закарпатской области сделали меньше всего прививок от коронавируса.