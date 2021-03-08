В Киеве 8 марта проходит Марш за права женщин. Его организовали международные организации, феминистки, а также ЛГБТ-сообщества.

В этом году одно из требований марша - обратить внимание на ущемление прав женщин во время карантина: увольнения, усиление домашнего насилия, проблемы с образованием детей.

Также от Рады требуют ратифицировать Стамбульскую конвенцию против домашнего насилия, которая, кроме прочего, вводит понятие гендера - что вызывает сопротивление документу не только в Украине, но и в ряде стран Восточной Европы.

Еще один лозунг шествия - противодействие ультраправому насилию. Кстати, традиционно сорвать марш феминисток пытаются националисты, а в позапрошлом году дошло до прямых нападений.

Марш начинается в 13:00 с Михайловской площади. "Страна" следит за тем, как он проходит.

Марш женщин 8 марта. Прямая трансляция

13:13 Пришли радикалы из "Традиции и порядок".

13:08 На Михайловской площади несколько сотен человек. Столкновений нет.

12:53 Праворадикалы держат плакаты против Стамбульской конвенции.

12:46 На акцию уже пришли националисты Корчинского. Они ведут трансляцию. По ней видно, что разные группы разделены кордоном полиции.