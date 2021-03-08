Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter в понедельник, 8 марта.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь такими же прекрасными. С Международным женским днем! С праздником 8 Марта!", - написал Зеленский.

В Facebook Зеленский опубликовал другое поздравление, в котором заявил, что сегодня женщины и девушки защищают Украину на фронте, противодействуют Covid-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины.

По его словам, женщины одинаково успешны в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты.

"Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы, а потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас. Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особенные. Ведь такие вы не только сегодня, но и все 365 дней в году. Пусть утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй также будут неотъемлемыми атрибутами всех 365 дней. И пусть все эти дни ваши волшебные глаза будут полны счастьем, любовью и весной. Без вас мы просто биологические существа. С вами - люди и личности. Мечтайте, создавайте, вдохновляйте и вдохновляйтесь, достигайте цели, меняйте мир и оставайтесь при этом такими же прекрасными", - написал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве пройдет "Марш женщин", организаторы которого намерены обратить внимание на ухудшение положения женщин во время пандемии и рост ультраправого насилия в стране. Подробнее о том, как Украина будет праздновать 8 марта - читайте в нашем материале.

Ранее мы публиковали яркие открытки к Международному женскому дню.

Также "Страна" писала, как украинские политики поздравили женщин с 8 Марта в прошлом году.