В Украину ворвался холодный атмосферный фронт. Завтра снег с севера будет перемещаться на юг. Карта погоды
Вечером в Международный женский день, 8 марта, в северных областях Украины возможен снег. В течение завтрашнего дня, 9 марта, холодный атмосферный фронт будет продвигаться южнее.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По данным синоптика, сегодня с севера к Украине приближается холодный атмосферный фронт: снег уже пересек границу и наблюдается в северных районах Сумской области.
"Этот фронт течение завтрашних суток, продвигаясь в южном направлении, будет предопределять периодический снег.
Ветер еще будет оставаться резким", - написала Диденко.
По ее данным, ближайшей ночью будет морозно, днем во вторник температура поднимается до +1...+4 градусов. На юге будет теплее - до +8 градусов.
Напомним, вчера из-за непогоды в Киеве приспустили главный государственный флаг Украины.
Также мы писали о том, какой будет погода весной 2021 года в Украине.