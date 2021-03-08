Вечером в Международный женский день, 8 марта, в северных областях Украины возможен снег. В течение завтрашнего дня, 9 марта, холодный атмосферный фронт будет продвигаться южнее.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По данным синоптика, сегодня с севера к Украине приближается холодный атмосферный фронт: снег уже пересек границу и наблюдается в северных районах Сумской области.

"Этот фронт течение завтрашних суток, продвигаясь в южном направлении, будет предопределять периодический снег.

Ветер еще будет оставаться резким", - написала Диденко.

По ее данным, ближайшей ночью будет морозно, днем во вторник температура поднимается до +1...+4 градусов. На юге будет теплее - до +8 градусов.

Напомним, вчера из-за непогоды в Киеве приспустили главный государственный флаг Украины.

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