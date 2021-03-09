Доктор-эксперт "Британского офтальмологического центра" Екатерина Ковригина рассказала о работе клиники, о пациентах, новых технологиях и профессионализме врачей.

Более 80 процентов информации об окружающем мире человек получает через зрение. Разработанные в XXI веке технологии и методы позволяют справиться с рядом врожденных заболеваний у малышей. Оперативное лечение аномалий рефракции, катаракты, заболеваний сетчатки и стекловидного тела, косоглазия и глаукомы выполняются с применением новых щадящих хирургических методик, для этого используется все более совершенное оборудование и расходные материалы.

В процессе внедрения в клиническую практику любых инноваций основополагающим остается профессионализм специалистов, их опыт и постоянное желание помочь каждому пациенту. Об этом мы говорим с доктором Екатериной Ковригиной.

- Какой средний возраст пациентов, которые обращаются в Британский офтальмологический центр?



- Наш офтальмологический центр — экспертная и референтная глазная клиника Киева. Наша специализация — высокотехнологичная хирургия заболеваний глаза. Большинство из них выполняются амбулаторно или в условиях дневного стационара. В наиболее сложных случаях у пациентов с тяжелым общесоматическим статусом есть возможность получать медицинскую помощь в условиях круглосуточного стационара. Мы ежегодно обследуем более 25 тысяч пациентов, выполняем более 15 тысяч операций.

К нам обращаются пациенты в возрасте от 3-х лет. К сожалению, даже таким маленьким пациентам требуется оперативное лечение, например, врожденной катаракты или косоглазия. Предельного возраста для оперативного лечения глазных заболеваний нет. Мы работаем над тем, что бы принимать с 2021 года в клинику детей новорожденных с патологиями и заболеваниями по зрению За 2018,2019,2020 года нашими специалистами выполнено более 300 операций у пациентов в возрасте старше 90 лет, самому пожилому уже исполнилось 97 лет. И даже в таком почетном возрасте нам удалось достигнуть отличного результата: 100% зрения после операции.

- С какими диагнозами чаще всего обращаются к вам в клинику?



- Все зависит от возрастной категории. В дошкольном возрасте чаще всего обращаются пациенты с аномалиями рефракции и косоглазием. В возрасте от 18 до 45 лет — основная масса пациентов приходит к нам для лазерной коррекции зрения. В возрасте старше 50-60 лет чаще оперируются пациенты с катарактой, глаукомой, отслойкой сетчатки, возрастной макулярной дегенерацией. В клинике ежемесячно выполняется большое количество и амбулаторных лазерных вмешательств.

- Что характеризует слово "зрелость" в диагнозе катаракта?



- Особенности анатомии хрусталика непременно приводят к возрастным изменениям — уплотнению и помутнению. С катарактой рано или поздно, к сожалению, придется столкнуться каждому. Современная хирургия позволяет вернуть зрение пациентам в достаточно короткие сроки. Операция длится в среднем 5-15 минут, восстановление зрения пациент отмечает уже на следующие сутки.

Использование новейших технологий, расходных материалов обеспечивает малую травматичность и значительно сокращенный период реабилитации. В XXI веке методики позволяют выполнять оперативное лечение катаракты в любой стадии, не дожидаясь ее созревания, т. е. полного помутнения хрусталика и слепоты. Я особо отмечаю великолепную возможность для наших пациентов — имплантацию мультифокальной интраокулярной линзы (искусственного хрусталика), которая позволяет не использовать очки после операции для дополнительной коррекции зрения. Особенно, эксклюзивно в Украине мы работаем с искусственными хрусталиками Английской компании RAYNER и 99 процентов пациентов выбирают именно эту великолепную интеллектуальную линзу для лечения катаракты,

- Что включает в себя предоперационная подготовка?



- Для оперативного лечения, требующего внутривенной или газовой низкопоточной анестезии выполняется предоперационный осмотр анестезиологом. Он изучает результаты лабораторной и инструментальной диагностики, заключения смежных специалистов.

Ранее предоперационное обследование выполнялось в поликлинике по месту жительства. Учитывая эпидемиологическую обстановку, с целью минимизации необходимости посещения поликлиники нами было принято решение по расширению спектра предоставляемых услуг и получена соответствующая лицензия на работу терапевта. Это прекрасная возможность просто в одном месте получить весь комплекс по получению отличного зрения, сэкономить время и деньги и самое главное избежать походов в поликлинику для получения доступа к операции по поводу катаракты в этот непростой период пандемии и провести лечение зрения полностью безопасно и эффективно.

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