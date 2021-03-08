Супруга принца Гарри Меган Маркл сделала шокирующее признание - во время жизни в королевской семье ее посещали суицидальные мысли.

Об этом герцогиня Сассекская заявила на канале CBS Television Network в интервью Опре Уинфри.

По ее словам, во дворце она чувствовала себя одинокой и постоянно чувствовала давление и травлю.

"Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, настоящая и очень страшная постоянная мысль. Меня нельзя было оставлять в одиночестве", - призналась Меган.

Она заявила, что не могла сказать об этом мужу, принцу Гарри, но четко понимала, что "если не признается, то сделает это".

Герцогиня Сассекская также рассказала, что обращалась за помощью к нескольким высокопоставленным сотрудникам королевского двора, но ей отказали в помощи. Отказ придворные аргументировали тем, что это может повлечь за собой негативную реакцию. После этого Меган попросила помощи у одной из лучших подруг принцессы Дианы, но мысли о суициде не переставали ее посещать.

Кроме того, она призналась, что после свадьбы у нее отобрали паспорт, водительское удостоверение и банковские карты, и после этого она чувствовала себя словно в плену. Но в то же время Меган добавила, что члены королевский семьи отличаются от "людей, которые управляют этим институтом".

При этом в интервью она отметила, что с Елизаветой II у нее были хорошие отношения и Ее Величество всегда относилась к ней с теплом.

Напомним, ранее Маркл намекнула на расизм в королевской семье и назвала пол второго ребенка.

Также мы писали, что в Букингемском дворце считают, что принц Гарри и Меган Маркл "ведут войну" против королевской семьи.