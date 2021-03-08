Британский журналист Пирс Морган выступил с критикой в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл, которая заявила, что королевская семья беспокоилась о цвете кожи ее ребенка.

Об этом пишет The Sun.

По словам журналиста, герцог и герцогиня Сассекские в интервью американской журналистке Опре Уинфри попытались представить королевскую семью Великобритании как "кучку белых супрематистов".

"Я зол и меня тошнит от того, что я должен смотреть... Я не верю ни единому слову Меган Маркл", - заявил журналист.

Он обвинил Маркл и принца Гарри в том, что они поливают грязью британскую монархию, в то время как супруг королевы Елизаветы II принц Филипп находится в больнице.

Напомним, во время интервью Опре Уинфри Меган Маркл заявила, что во время ее беременности в Букингемском дворце велись "обсуждения" относительно цвета кожи ее сына Арчи и того, как это будет выглядеть в глаза общественности.

Ранее сообщалось, что в Букингемском дворце считают, что принц Гарри и Меган Маркл "ведут войну" против королевской семьи.