Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала прослушку президента страны Александра Вучича попыткой государственного переворота, за которой стоят высшие чины в МВД и "иностранные службы".

Об этом со ссылкой на ее заявление телеканалу TV Pink передает РИА Новости.

"Прослушка президента Сербии Александра Вучича является попыткой госпереворота", - заявила глава правительства.

Брнабич добавила, что расследование должно раскрыть весь механизм прослушки до "последнего винтика".



"Думаю, что это спайка людей в службах безопасности, прежде всего, в МВД, а также в (правящей – Ред.) Сербской прогрессивной партии, к которой я принадлежу. Эта спайка охватывает и криминальные организации, мафию и часть СМИ в Сербии, как и часть системы правосудия, и без всякого сомнения, есть вмешательство иностранных служб. Целью была дестабилизация Сербии путем физического или другого способа устранения Вучича", - сказала премьер.

В свою очередь зампредседателя правящей СПП и градоначальник Нови-Сада Милош Вучевич заявил журналистам, что среди тех, кто участвовал в заговоре против президента "есть и министры, директора и другие партийные функционеры". Депутат не назвал конкретные имена подозреваемых чиновников.

Напомним, в субботу, 6 марта, президент Сербии Александр Вучич на заседании совета безопасности страны заявил, что его и его родственников прослушали более 1,5 тысяч раз, и в этом участвовали высокопоставленные чины из МВД страны.

Ранее мы писали о том, что недавно в Сербии к сроку за шпионаж в пользу США приговорили бывшего начальника генштаба Момчило Перишича.