В Киеве и восьми областях Украины превышен допустимый уровень госпитализаций пациентов с Covid-19
По состоянию на утро понедельника, 8 марта, в Киеве и восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций пациентов с Covid-19. Хуже всего дела обстоят в Ивано-Франковской области, где максимально допустимый уровень превышен почти в 2,5 раза.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.
Показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в таких регионах:
- Тернопольская область - 60,6 госпитализаций на 100 тысяч населения при 60 максимально допустимых,
- Хмельницкая область - 67,8,
- Киев- 67,7,
- Николаевская область - 69,9,
- Житомирская область - 87,3,
- Закарпатская область - 96,1,
- Черновицкая область - 96,6,
- Винницкая область - 115,
- Ивано-Франковская область - 146,3.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 71,3% (при определенном показателе 65%). Также высокий он в Ивано-Франковской области (62,4%), Черновицкой (52,9%), Житомирской (50,9%). В Киеве по состоянию на 8 марта загруженность коек с кислородом составляет 44,5%.
В красной зоне эпидемической опасности находятся четыре области - Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине за минувшие сутки увеличилось на 5 572 человека.
Также мы писали о том, что вчера в Украине прививки от коронавируса получили еще 910 человек.