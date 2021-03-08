Больше всего госпитализаций зафиксировали в Ивано-Франковской области. Фото: PxHere

По состоянию на утро понедельника, 8 марта, в Киеве и восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций пациентов с Covid-19. Хуже всего дела обстоят в Ивано-Франковской области, где максимально допустимый уровень превышен почти в 2,5 раза. 

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава. 

Показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в таких регионах: 

  • Тернопольская область - 60,6 госпитализаций на 100 тысяч населения при 60 максимально допустимых,
     
  • Хмельницкая область - 67,8,
     
  • Киев- 67,7,
     
  • Николаевская область - 69,9, 

  • Житомирская область - 87,3, 

  • Закарпатская область - 96,1, 

  • Черновицкая область - 96,6,

  • Винницкая область - 115, 

  • Ивано-Франковская область - 146,3. 

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 71,3% (при определенном показателе 65%). Также высокий он в Ивано-Франковской области (62,4%), Черновицкой (52,9%), Житомирской (50,9%). В Киеве по состоянию на 8 марта загруженность коек с кислородом составляет 44,5%.

В красной зоне эпидемической опасности находятся четыре области - Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская.

Данные Минздрава по уровню распространения коронавируса в регионах

Напомним,  количество зараженных коронавирусом в Украине за минувшие сутки увеличилось на 5 572 человека

Также мы писали о том, что вчера в Украине прививки от коронавируса получили еще 910 человек.

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