По состоянию на утро понедельника, 8 марта, в Киеве и восьми областях Украины превышен показатель госпитализаций пациентов с Covid-19. Хуже всего дела обстоят в Ивано-Франковской области, где максимально допустимый уровень превышен почти в 2,5 раза.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава.

Показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в таких регионах:

Тернопольская область - 60,6 госпитализаций на 100 тысяч населения при 60 максимально допустимых,



Хмельницкая область - 67,8,



Киев- 67,7,



Николаевская область - 69,9,





Житомирская область - 87,3,





Закарпатская область - 96,1,





Черновицкая область - 96,6,





Винницкая область - 115,





Ивано-Франковская область - 146,3.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом в Закарпатской области - 71,3% (при определенном показателе 65%). Также высокий он в Ивано-Франковской области (62,4%), Черновицкой (52,9%), Житомирской (50,9%). В Киеве по состоянию на 8 марта загруженность коек с кислородом составляет 44,5%.

В красной зоне эпидемической опасности находятся четыре области - Ивано-Франковская, Житомирская, Черновицкая и Закарпатская.

Напомним, количество зараженных коронавирусом в Украине за минувшие сутки увеличилось на 5 572 человека.

Также мы писали о том, что вчера в Украине прививки от коронавируса получили еще 910 человек.