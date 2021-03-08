В партии "Слуга народа" заявили о запуске движения "Зе! Женщины", которое будет работать над внедрением политики равенства на национальном и местном уровнях. В него вошли женщины-депутаты парламента и местных советов от партии президента.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"В рамках движения "Зе! Женщины" депутаты парламента и местных советов, а также сторонники партии будут работать над усилением политического участия женщин, становлением равных прав и возможностей в Украине и реализацией национальной политики по гендерному равенству, в частности правительственной программы "Партнерство Биарриц", инициированной первой леди Украины", - сказал председатель партии Александр Корниенко, который стал автором известного мема про "корабельную сосну" (так он назвал одну из своих коллег по партии).

Нардеп Марина Бардина, которая присоединилась к движению, рассказала, что одной из задач объединения станет увеличение женского представительства в политике.

Напомним, недавно Рада одобрила штрафы в 10 тысяч за сексизм в рекламе.

Также мы писали о том, что в Раде обвинили нардепа Рудыка в сексизме из-за слов про "девочку, которой 32 года".