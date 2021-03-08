В больницах остаются 24 украинца, пострадавших в смертельном ДТП в Польше в субботу, 6 марта. Девять из них все еще находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в понедельник, 8 марта, информирует пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 8 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях находятся 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - говорится в сообщении.

На месте работают представители Генерального консульства Украины в Люблине.

"По информации МИД Украины 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань - Херсон" (в нем находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину", - добавили в ведомстве.

Напомним, по предварительным данным следствия, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. По информации прокуратуры, автобус ехал с разрешенной для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

Ранее мы писали, что польская прокуратура предъявила обвинения водителю, который управлял украинским автобусом, попавшим в смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.