Папа Римский Франциск, который 5 марта впервые прибыл в Ирак, завершил первый в истории апостольский визит на родину патриарха и отца всех евреев Авраама.

Об этом со ссылкой на ближневосточные СМИ сообщает "Интерфакс".

В международном аэропорту Багдада Понтифика провожали представители высшего руководства страны и караул гвардейцев.

За четыре дня понтифик проехал по Ираку более 1,4 тыс. км. Он прибыл в Багдад 5 марта, затем посетил Мосул, Эрбиль, а в городе Эн-Наджафе встретился с духовным лидером иракских шиитов великим аятоллой Али ас-Систани.

Папа Франциск хотел поехать в Ирак еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса планы пришлось отложить. До этого в Ирак планировал отправиться Иоанн Павел II, но отменил поездку в 2000 году из-за неудачных переговоров с тогдашним правительством Ирака.

Напомним, Папа Римский Франциск в Ираке посетил разрушенную бывшую столицу ИГИЛ.

Также мы писали о том, что Папа Римский провел историческую встречу с лидером шиитов в Ираке и отслужил мессу на стадионе.