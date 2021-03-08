Американские власти собираются провести несколько кибератак по системам, связанным с российским правительством.

Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на свои источники в администрации Байдена.

По данным издания, "скрытые контрудары", о которых узнает только президент РФ Владимир Путин и российские военные, проведут в ближайшие три недели. При этом отмечается, что остальной мир не будет знать об этих атаках.

В статье также говорится, что США собираются ввести экономические санкции против Кремля в ответ на масштабную кибератаку на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds. Американские спецслужбы заявили, что за этим, "вероятно", стоит Россия.

Как заявил советник президента США по национальной безопасности Джей Салливан, это должны быть "не просто санкции", а инструменты, которые "видимы и невидимы".

Также на фоне кибератак президент Байден может подписать указ об укреплении защиты правительственных систем.

Напомним, в декабре глава Минюста США обвинил Россию в кибератаке на американское правительство.

Также мы писали, что у Байдена готовят взлом российской инфраструктуры после кибератаки на ведомства США.