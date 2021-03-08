Больше всего случаев Covid-19 в Винницкой области. Фото: "Страна"

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса подтвердилось в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 286 случаев;

  • Винницкая область - 578 случаев;

  • Волынская область - 83 случая;

  • Днепропетровская область - 212 случаев;

  • Донецкая область - 92 случая;

  • Житомирская область - 570 случаев;

  • Закарпатская область - 307 случаев;

  • Запорожская область - 58 случаев;

  • Ивано - Франковская область - 508 случаев;

  • Киевская область - 351 случай;

  • Кировоградская область - 4 случая;

  • Луганская область - 10 случаев;

  • Львовская область - 507 случаев;

  • Николаевская область - 220 случаев;

  • Одесская область - 298 случаев;

  • Полтавская область - 94 случая;

  • Ровенская область - 62 случая;

  • Сумская область - 139 случаев;

  • Тернопольская область - 236 случаев;

  • Харьковская область - 184 случая;

  • Херсонская область - 34 случая;

  • Хмельницкая область - 166 случаев;

  • Черкасская область - 86 случаев;

  • Черновицкая область - 447 случаев;

  • Черниговская область - 40 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Три простые правила противоэпидемической безопасности, соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук - спасают жизни", - добавил Степанов. 

Пост Степанова в Facebook

Напомним, сегодня в Международный женский день число новых зараженных Covid-19 за сутки упало на 1 595 человек.

Также мы писали, что вчера в Украине прививки от коронавируса получили еще 910 человек.

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