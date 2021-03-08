За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса подтвердилось в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 286 случаев;





Винницкая область - 578 случаев;





Волынская область - 83 случая;





Днепропетровская область - 212 случаев;





Донецкая область - 92 случая;





Житомирская область - 570 случаев;





Закарпатская область - 307 случаев;





Запорожская область - 58 случаев;





Ивано - Франковская область - 508 случаев;





Киевская область - 351 случай;





Кировоградская область - 4 случая;





Луганская область - 10 случаев;





Львовская область - 507 случаев;





Николаевская область - 220 случаев;





Одесская область - 298 случаев;





Полтавская область - 94 случая;





Ровенская область - 62 случая;





Сумская область - 139 случаев;





Тернопольская область - 236 случаев;





Харьковская область - 184 случая;





Херсонская область - 34 случая;





Хмельницкая область - 166 случаев;





Черкасская область - 86 случаев;





Черновицкая область - 447 случаев;





Черниговская область - 40 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Три простые правила противоэпидемической безопасности, соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук - спасают жизни", - добавил Степанов.

Напомним, сегодня в Международный женский день число новых зараженных Covid-19 за сутки упало на 1 595 человек.

Также мы писали, что вчера в Украине прививки от коронавируса получили еще 910 человек.