В 10 регионах Украины меньше сотни новых случаев коронавируса. Статистика Минздрава
За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса подтвердилось в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 286 случаев;
- Винницкая область - 578 случаев;
- Волынская область - 83 случая;
- Днепропетровская область - 212 случаев;
- Донецкая область - 92 случая;
- Житомирская область - 570 случаев;
- Закарпатская область - 307 случаев;
- Запорожская область - 58 случаев;
- Ивано - Франковская область - 508 случаев;
- Киевская область - 351 случай;
- Кировоградская область - 4 случая;
- Луганская область - 10 случаев;
- Львовская область - 507 случаев;
- Николаевская область - 220 случаев;
- Одесская область - 298 случаев;
- Полтавская область - 94 случая;
- Ровенская область - 62 случая;
- Сумская область - 139 случаев;
- Тернопольская область - 236 случаев;
- Харьковская область - 184 случая;
- Херсонская область - 34 случая;
- Хмельницкая область - 166 случаев;
- Черкасская область - 86 случаев;
- Черновицкая область - 447 случаев;
- Черниговская область - 40 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Три простые правила противоэпидемической безопасности, соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук - спасают жизни", - добавил Степанов.
Напомним, сегодня в Международный женский день число новых зараженных Covid-19 за сутки упало на 1 595 человек.
Также мы писали, что вчера в Украине прививки от коронавируса получили еще 910 человек.