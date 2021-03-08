Бывшая жена одного из самых богатых людей мира, основателя компании Amazon Джеффа Безоса снова вышла замуж. Избранником Маккензи Скотт стал преподаватель естественных наук из Сиэтла.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Экс-супруга Безоса в блоге на платформе Medium, рассказала, что намерена сменить фамилию. Также по словам Маккензи Скотт, с момента разрыва с Безосом она отдала на благотворительность более $4 млрд из своего состояния.

Нового мужа Маккензи Скотт зовут Дэн Джуэтт. По его словам, большую часть своей жизни он занимался преподавательской деятельностью. И теперь, "по счастливой случайности", женился "на одной из самых щедрых и добрых женщин".

Представитель Amazon сообщил, что Джефф Безос счастлив за бывшую жену и ее нового мужа, а также считает Джуэтта хорошим парнем.

Напомним, в начале февраля 2021 года стало известно, что Джефф Безос решил уйти с поста гендиректора Amazon.

Также мы писали о том, что на фоне пандемии коронавируса Джефф Безос заработал 24 миллиарда долларов.