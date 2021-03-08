В честь праздника 8 Марта в военкомате Ленинградской области предложили женщинам сдавать своих бывших возлюбленных в армию.

Видео поздравления опубликовано в Instagram администрации региона.

"Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет", - рассказал в сети начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов.

Отметим, что большинство пользователей положительно оценили инициативу военкомата, и некоторые дамы оставили ссылки на страницы потенциальных призывников.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Администрация Ленобласти (@leningrad__region)

Напомним, ранее мы рассказывали, как под Киевом в военкомате от призывника потребовали тысячу долларов за "откос" от службы.

Также сообщалось, что российский военкомат решил заманивать призывников в армию красивой школьницей.