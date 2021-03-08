Военкомат в России в честь 8 Марта предложил женщинам сдать бывших в армию. Видео
В честь праздника 8 Марта в военкомате Ленинградской области предложили женщинам сдавать своих бывших возлюбленных в армию.
Видео поздравления опубликовано в Instagram администрации региона.
"Позвольте преподнести вам небольшой подарок. Оставляйте в комментариях аккаунты ваших бывших, а мы их встретим на призывных пунктах. И помните: настоящий мужчина должен иметь военный билет", - рассказал в сети начальник отдела по работе с гражданами Юрий Хромов.
Отметим, что большинство пользователей положительно оценили инициативу военкомата, и некоторые дамы оставили ссылки на страницы потенциальных призывников.
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Напомним, ранее мы рассказывали, как под Киевом в военкомате от призывника потребовали тысячу долларов за "откос" от службы.
Также сообщалось, что российский военкомат решил заманивать призывников в армию красивой школьницей.