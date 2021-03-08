Вчера в Украине прививки от коронавируса получили еще 910 человек. Статистика Минздрава
В Украине в течение минувших суток от коронавируса вакцинировали 910 человек. По состоянию на утро понедельника, 8 марта, всего в стране прививку получили уже 17 947 человек.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сейчас украинцам вводят первую из двух необходимых доз препарата. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (240 прививок), этот регион лидирует и по общему числу сделанных с начала прививочной кампании прививок (2 180). Меньше всего людей вакцинировали в Закарпатской области (324).
Отметим, что в статистику Минздрава за 7 марта не вошли 9 регионов: Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Черниговская области и Киев.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
Винницкая область - 10 прививок;
Волынская область - 20 прививок;
Днепропетровская область - 40 прививок;
Донецкая область - 240 прививок;
Закарпатская область - 10 прививок;
Запорожская область - 10 прививок;
Киевская область - 60 прививок;
Луганская область - 180 прививок;
Львовская область - 90 прививок;
Одесская область - 40 прививок;
Полтавская область - 30 прививок;
Тернопольская область - 40 прививок;
Харьковская область - 50 прививок;
Хмельницкая область - 30 прививок;
Черновицкая область - 20 прививок;
Черкасская область - 40 прививок.
Напомним, Шмыгаль пообещал привитым от коронавируса украинцам отметки в паспорта вакцинации.
Также мы писали о том, что Минздрав оштрафует украинскую компанию за срыв поставок китайской вакцины от коронавируса.