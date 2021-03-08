В Украине в течение минувших суток от коронавируса вакцинировали 910 человек. По состоянию на утро понедельника, 8 марта, всего в стране прививку получили уже 17 947 человек.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Сейчас украинцам вводят первую из двух необходимых доз препарата. За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Донецкой области (240 прививок), этот регион лидирует и по общему числу сделанных с начала прививочной кампании прививок (2 180). Меньше всего людей вакцинировали в Закарпатской области (324).

Отметим, что в статистику Минздрава за 7 марта не вошли 9 регионов: Житомирская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Николаевская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Черниговская области и Киев.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 10 прививок;

Волынская область - 20 прививок;

Днепропетровская область - 40 прививок;

Донецкая область - 240 прививок;

Закарпатская область - 10 прививок;

Запорожская область - 10 прививок;

Киевская область - 60 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 90 прививок;

Одесская область - 40 прививок;

Полтавская область - 30 прививок;

Тернопольская область - 40 прививок;

Харьковская область - 50 прививок;

Хмельницкая область - 30 прививок;

Черновицкая область - 20 прививок;

Черкасская область - 40 прививок.

Напомним, Шмыгаль пообещал привитым от коронавируса украинцам отметки в паспорта вакцинации.

Также мы писали о том, что Минздрав оштрафует украинскую компанию за срыв поставок китайской вакцины от коронавируса.