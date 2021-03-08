Утром 8 марта в Самарской области грузовой автомобиль столкнулся с легковушкой, в результате ДТП погибли семь человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Авария произошла сегодня утром на восьмом километре трассы Самара - Тольятти в районе поселка Курумоч Волжского района.

Столкнулись грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. По предварительным данным, водитель легковушки создал аварийную ситуацию, выехав на встречную полосу.

В прокуратуре начали проверку, на место ДТП выехал заместитель прокурора области Алексей Павлов.

Кроме того, в пресс-службе МЧС РФ добавили, что проводились работы по деблокированию пассажиров. Водитель грузовика не пострадал.

"Всего привлечено 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек и три единицы техники. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов", - уточнили спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура Польши предъявила обвинения водителю украинского автобуса, который попал в смертельное ДТП.

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