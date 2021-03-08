Герцогиня Сассекская Меган Маркл намекнула, что в королевской семье она сталкивалась с расизмом. Речь о временах, когда она была беременна первым ребенком. По ее словам, некоторые представители семьи были обеспокоены, "насколько темной будет кожа" малыша.

Об этом Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри, передает CBS News.

По ее словам, королевскую семью тревожил цвет кожи их будущего ребенка Арчи. Герцогиня Сассекская сказала, что об этом рассказал ей принц Гарри. Маркл была крайне расстроена, что их первенец не удостоен титула принца, и отношение к ее сыну отличалось от отношения к другим детям семьи.

Меган Маркл рассказала, что до отказа от королевских обязанностей ее посещали мысли о суициде.

"Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль", - сообщила она.

При этом, по ее словам, члены королевский семьи отличаются от "людей, управляющих этим институтом". Маркл заявила, что у нее были хорошие отношения с Елизаветой II.

Также герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри признались, что поженились за три дня до публичной церемонии. Бракосочетание прошло без членов семьи и других гостей в присутствии архиепископа Кентерберийского.

Сейчас Меган Маркл беременна вторым ребенком, и, как она призналась, это будет девочка.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри сейчас находятся в ожидании второго ребенка.

Также мы сообщали, что в Букингемском дворце считают, что принц Гарри и Меган Маркл "ведут войну" против королевской семьи.