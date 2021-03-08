Верховная Рада Украины решила посмертно присвоить звание Героя Украины врачу-анестезиологу Ольге Гливе, которая погибла во время пожара в Запорожской областной инфекционной больнице 4 февраля.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"26-летняя Ольга Глива - медик-герой даже без отличий. Она навсегда останется таким светлым человеком и настоящим профессионалом в сердцах тех, кто ее знал. Но почтить ее на государственном уровне - наш долг и наше уважение всем медикам в ее лице. Накануне Верховная Рада 254 голосами проголосовала за присвоение Ольге Гливе звание Героя Украины посмертно и я, конечно, тоже поддерживаю это решение", - написал Степанов.

Степанов напомнил, что Ольга Глива погибла 4 февраля в пожаре в реанимационном отделении Запорожской областной инфекционной больницы.

"Она могла спастись, но до последнего спасала больных коронавирусом, которые находились на аппаратах ИВЛ и не могли выбраться сами... Врач Ольга - образец самоотверженного труда десятков тысяч украинских медиков, для которых клятва Гиппократа - не пустой звук", - написал Максим Степанов.

Напомним, "Страна" писала о том, что Ольга Глива окончила интернатуру в 2020 году и после этого работала анестезиологом в Запорожье.

Также мы писали о том, как жители Кропивницкого простились с анестезиологом Ольгой Гливой, погибшей при пожаре в запорожской больнице.