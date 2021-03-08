В воскресенье, 7 марта, в Сумах 16-летняя девочка отравилась таблетками. Ее госпитализировали в реанимацию областной детской больницы.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Полиции Сумской области.

Инцидент произошел около 15:00. В полицию обратились врачи Сумской областной клинической больницы. Они сообщили, что к ним в реанимацию попала несовершеннолетняя.

Мать подростка рассказала, что девочка приняла около 30 таблеток противовоспалительного препарата. По предварительным данным, попытку суицида она предприняла из-за ссоры с подругой.

По информации медиков, угрозы жизни девушки на данный момент нет. Полиция проводит проверку и устанавливает детали произошедшего.

Напомним, в конце февраля в Сумах две 16-летние студентки наглотались таблеток и сами вызвали скорую.

Также мы писали о том, что в Донецкой области девочка наглоталась таблеток, чтоб не идти в школу.