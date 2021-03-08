По состоянию на утро понедельника, 8 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 572 человека.

Напомним, что вчера, 7 марта, в стране было выявлено 7 167 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших упало на 1 595 человек.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 406 800 человек. Выздоровели за последние сутки 1 734 человека (с начала эпидемии - 1 198 254 человека - Ред.).

Умерло за сутки 106 пациентов (с начала эпидемии - 27 128 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 2 136 человек. Среди новых зараженных 309 детей и 123 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (508 человек), Житомирской области (570), Львовской области (507), Винницкой области (578) и Черновицкой области (447).

Ранее "Страна" сообщала, что в мире зарегистрировали максимальный за месяц прирост новых больных коронавирусом.

Также мы рассказывали, что в НАН назвали необходимые для Украины темпы вакцинации от коронавируса.