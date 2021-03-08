Польская прокуратура предъявила обвинения водителю, который управлял украинским автобусом, попавшим в смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Об этом пишет Польское агентство печати.

Прокуратура Пшемысля сообщила, что 48-летнего украинского водителя Владимира К. обвинили в непредумышленном совершении аварии на наземном транспорте.

Сейчас он находится в больнице, где его допросили. Водитель заявил, что не помнит ситуацию с ДТП и находится в плохом эмоциональном состоянии. Правоохранители запретили ему покидать территорию Польши. Также ему оставили паспорт и будут посещать в целях контроля каждый день.

Кроме того, был допрошен второй водитель в качестве свидетеля. Отмечается, что 35-летний Степан К не управлял автобусом в момент аварии. Результаты следственных мероприятий с ним пока неизвестны.

Как сообщалось, по предварительным данным следствия, вероятной причиной аварии стал неудачный маневр при вождении, когда водитель решил съехать на место стоянки и отдыха. По информации прокуратуры, автобус ехал с разрешенной для того участка автомагистрали скоростью, однако она была слишком высокой для запланированного поворота направо.

В результате аварии украинского автобуса, ехавшего по маршруту Познань-Херсон, пятеро человек погибли, 28 человек госпитализировано, из них 9 в тяжелом состоянии