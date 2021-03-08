Партию новой обуви собственного бренда рэпера и дизайнера Канье Уэста Yeezy, которую ранее высмеяли за сходство с хинкали, раскупили меньше чем за минуту.

Об этом пишет издание Page Six.

Речь идет о кроссовках 450 Cloud White. Обувь изготовлена из легкого сетчатого материала светло-серого цвета и затягивается шнурками.

Как только кроссовки стали доступны на сайтах Adidas и YeezySupply.com, фанаты марки тут же принялись оформлять заказы. Их первоначальная стоимость составляет 200 долларов (14 870 рублей), однако на вторичном рынке модель перепродают по цене свыше 900 долларов (почти 67 тысяч рублей).

В Твиттере уже начали активно обсуждать "молниеносный" релиз кроссовок.

"Выход Yeezy 450 был какой-то ерундой. 15 минут ты находишься "в зале ожидания", страница обновляется сама по себе, пока кроссовки не будут полностью раскуплены", "Релиз был в семь утра, все экземпляры распродали к 7:01. Люди ненавидели эту обувь весь год, но никогда не проявляли так много энергии, как в день выпуска Yeezy 450", - писали они.

Кроссовки Канье Уэста были высмеяны в мае прошлого года за сходство с грузинским национальным блюдом и бахилами. "Какой вкусный дизайн у Yeezy 451", — высказывались покупатели в соцсетях.

Напомним, ранее мы писали, что у Давида Арахамии появились кроссовки за $400 одного из самых модных брендов в мире.

Также сообщалось, что у нардепа Дубинского сникеры Gucci за 24 600 гривен, а Арахамия носит кеды Puma c вышиванкой.