В субботу, 6 марта, онлайн-игрок смог выиграть самый большой в истории украинской государственной тиражной лотереи джекпот в размере 33 млн 32 тысяч 20 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской национальной лотереи в воскресенье.

"Информируем вас о сорванном джекпоте лотереи Супер Лото (Украинская Национальная Лотерея) – 33 032 020 гривен. Это самый большой джекпот за всю историю существования лотерей в Украине", - отмечают в УНЛ.

Кроме того, уточняется, что джекпот "сорвал" участник, который купил один билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд.

Напомним, в ноябре прошлого года немец угадал комбинацию цифр в лотерее и сорвал джекпот в 61 миллион евро.

Также мы писали, что швейцарец выиграл рекордную сумму в лотерее - 210 миллионов евро. Его шансы были 1 к 139 000 000.