Экс-командующий польскими сухопутным войсками, генерал Вальдемар Скшипчак озвучил возможный сценарий военных действий в Калининградской области России при участии сил НАТО.

Об этом он написал в издании Defence 24.

По его словам, в случае войны в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Кроме действующих мотострелковых бригад, могут быть мобилизованы как минимум две полноценные дивизии, также на складах консервации находится достаточно модернизированной боевой техники для комплектования двух мотострелковых бригад и двух-трех танковых полков.

Также Скшипчак считает, что перед этим российским подразделениям, вероятно, будет поставлена задача по блокированию передвижения войск НАТО на территорию стран Балтии.

Всего же, по его словам, для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток. Дальше боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.

Напомним, ранее американский генерал заявил о намерениях России захватить дамбу в Херсоне.

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