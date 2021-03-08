Правительство Нидерландов разрешило сдать только один тест на коронавирус въезжающим в страну украинцам.

Об этом информирует портал Avianews.

Теперь для въезда в Нидерланды украинцы могут сдать лишь один ПЦР-тест в том случае, если с момента взятия образца до момента посадки в самолет прошло не более 12 часов.

Однако сохраняется и прежний вариант, при котором можно сдать два теста. Один нужно сдать методом ПЦР, с момента тестирования до момента пересечения границы должно пройти не более 72 часов.

Второй тест, сделанный экспресс-методом, необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет. Все тесты должны быть отрицательными, иначе турист не попадет в страну.

Требования по тестированию действуют для всех пассажиров 13 лет и старше, которые следуют как в Нидерланды, так и с пересадкой в аэропорту Амстердама в третьи страны.

Отметим, что новые нормы касаются туристов из Украины, России, Беларуси и других стран, которые отнесены к зоне с высоким риском заражения коронавирусом.

Напомним, 5 марта, Молдова получила первую партию бесплатной вакцины и, одновременно с этим, ужесточила правила въезда в страну.

Также мы писали, что Беларусь попала в "зеленый" список украинского Минздрава. Это означает, что по возвращении из этой страны украинцы не обязаны проходить самоизоляцию.