За сутки в мире количество новых больных коронавирусом выросло на 478 614, что стало самым высоким показателем за последний месяц.

Об этом свидетельствуют данные ВОЗ в воскресенье, 7 марта.

В последний раз более высокие показатели были зафиксированы 6 февраля - 495 069 случаев.

Кроме того, за сутки от болезни скончались 10 124 пациента. Рекорд -16 678 случаев - был установлен 28 января.

"В целом по состоянию на 14:03 по центральноевропейскому времени, 7 марта 2021 года, ВОЗ сообщили о 116 135 492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе о 2581976 смертей. По состоянию на 7 марта 2021 года было введено 249 160 837 доз вакцин", - сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье сообщалось, что в Украине число случаев COVID-19 перешагнуло отметку в 1,4 млн.

Тем временем в стране от коронавируса привили почти 16 тысяч человек. Больше всего вакцинированных в Донецкой области.