Социальная сеть Facebook заблокировала материалы ряда российских СМИ, включая РИА Новости, Sputnik и РБК, которые посвящены заявлению ФСБ, которая утверждала, что задержала украинских националистов в Воронеже.

Об этом сообщает РИА Новости в Телеграме.

В пресс-службе МИА "Россия сегодня" блокировку назвали "актом цензуры", отметили, что такие действия должны наказываться в соответствии с законом.

Речь идет о статьях за 18 февраля, в которых со ссылкой на заявление ФСБ говорится о задержании якобы сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ". Отмечалось, что у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и средства связи, содержащие информацию о преступлениях.

Позже организация "СтопФейк", которая является партнером "Фэйсбук" по проверке контента, опубликовала сообщение, в котором утверждала, что задержанные не имеют никакого отношения к украинским националистическим организациям.

"В Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела граждане РФ, были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют.

Многие российские средства массовой информации, среди которых Коммерсант, ТАСС, Российская газета, РИА Новости и многие другие, сообщили о якобы выявленной в Воронеже группировке последователей украинской неонацистской организации МКУ (Маньяки. Культ убийц). Медиа утверждали, что в группу входили трое местных жителей: Роман Гребенщиков, Илья Шмелёв и Александр Симонов. Последний содержится в СИЗО, двоих других суд решил не арестовывать. Источником информации СМИ указывали сообщение и видео Следственного комитета России. В то же время в самом пресс-релизе СКР не упоминается о каких-либо украинских связях задержанных", - заявляет "СтопФейк", не упоминая, что СМИ распространили информацию о причастности задержанных к украинской организации со ссылкой на официальное сообщение ФСБ.

На основе этого заявления "СтопФейк" Facebook и заблокировал новости про задержания в Воронеже.

В тоже время по этому поводу в России уже разгорается большой скандал.

Роскомнадзор в своем письме, направленном в адрес руководства Facebook, потребовал от социальной сети восстановить доступ к информации, размещенной в официальных аккаунтах российских СМИ - "Взгляд", РБК и ТАСС.

В ведомстве считают, что данные действия нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры.

Там напомнили, что 24 февраля президент России подписал закон о штрафах за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ.

"Ограничение права россиян на свободный поиск информации повлечет наложение административного штрафа на владельцев социальной сети до 1 млн рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличивается до 3 млн рублей", - отметил в РКН.

Ранее мы писали о том, как организация "СтопФейк" связана с украинскими ультраправыми организациями.