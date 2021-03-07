У более 60 жителей Тернопольской области коронавирус выявили повторно, а трое человек заболели COVID-19 уже в третий раз.

Об этом пишет издание "За Збручем".

"Такие тенденции характерны многим вирусным инфекциям. Это может быть связано с общим состоянием организма. Поэтому людям, которые переболели повторно, стоит пройти комплексные обследования. До сих пор мы не можем утверждать, это повторные инфицирования, или повторные обнаружения. Возможно такое, что организм полностью не освободился от вируса, а затем из-за неблагоприятных обстоятельств он снова дал о себе знать. Исследования продолжаются. Возможно позже у нас будет более точное объяснение", - пояснил эпидемиолог областного лабораторного центра Владимир Паничев.

По состоянию на 6 марта, у каждого третьего протестированного жителям региона подтвердился коронавирус.

В больницах региона развернули около двух тысяч коек для пациентов с Covid-19. Заполненность инфицированными увеличилась до 42%. Сейчас в Тернопольской области 3516 человек заболеют коронавирусом.

Напомним, вчера сообщалось, что в Украине от коронавируса привили уже почти 16 тысяч человек. Больше всего вакцинированных в Донецкой области.

Ранее в НАН назвали необходимые для Украины темпы вакцинации от коронавируса.