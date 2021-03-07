При падении вертолета погиб 69-летний французский миллиардер и политик Оливье Дассо. Соболезнования по этому поводу выразил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщает издание Le Parisien.

По данным журналистов, Оливье Дассо находился на борту частного вертолета, который потерпел крушение во французском департаменте Кальвадос. Вместе с политиком также погиб и пилот летательного аппарата.

Оливье Дассо - старший сын умершего несколько лет назад бизнесмена, основателя французского аэрокосмического гиганта Dassault Aviation Сержа Дассо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в Twitter выразил соболезнования в связи с гибелью Дассо.

"Оливье Дассо любил Францию. Он был промышленником, депутатом, офицером запаса ВВС: при жизни он не переставал служить нашей стране, дорожить ею. Его внезапная смерть - большая потеря. Наши мысли с его семьей и близкими", - говорится в твите главы государства.

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