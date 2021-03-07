Власти Беларуси запускают промышленное производство вакцины "Спутник V" 30-31 марта. Пробная партия проходит экспертизу в РФ.

Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ замглавы Минздрава республики Дмитрий Чередниченко.

"26 февраля выпущена первая партия, так называемая валидационная партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас проходят в российском институте Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - Ред.) экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину, планируется [производить] 500 тыс. доз ежемесячно", - сказал Чередниченко.

Он рассказал, что самое главное заключается в том, чтобы насытить белорусский рынок.

"В первую очередь речь идет о вакцинации населения нашей страны. Когда появится возможность для экспорта вакцины, будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором", - отметил замминистра.

Также Чередниченко заявил, что в данный момент "вакцина "Спутник V" - это та вакцина, которая действительно обладает наиболее высокой эффективностью".

"По количеству побочных эффектов - они совсем минимальны. Поэтому мы сейчас работаем с вакциной "Спутник V", с Sinopharm - китайской вакциной, но и не забываем про других производителей. Поэтому переговоры ведутся, держим на контроле эту ситуацию", - сказал замминистра. Он не исключил, что не только вакцина "Спутник V" будет разливаться на белорусских мощностях".

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь уже в марте начнет массовое производство "Спутника V".

Также мы писали, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко объявил о появлении вакцины собственного производства к осени этого года.