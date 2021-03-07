Украинцы, привившиеся от коронавируса, в будущем получат подтверждение вакцинации. Оно понадобится, когда в иностранных государствах будут введены паспорта вакцинации.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Facebook в воскресенье, 7 марта.

"Цифровая система, разработанная Минцифрой и Минздравом, поможет в будущем всем вакцинированным получить подтверждение прививки против Covid-19 в случае, если в мире будут введены так называемые "паспорта вакцинации", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Шмыгаль официально не объявил о введении паспорта вакцинации в Украине, судя по его словам, форму подтверждения иммунизации от коронавируса, похожую на ту, которую введут в Евросоюзе, получат и граждане нашей страны.

Также глава правительства напомнил, что с 1 марта в Украине стартовала регистрация на бесплатную вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг, приложение "Дія" или "горячую линию" Минздрава. За первые 5 дней этой услугой воспользовались более 155 тысяч граждан.

"Данные будут внесены в электронный список ожидания, что позволит организовать максимально быстрый и безопасный процесс вакцинации. После заполнения заявки украинцы получат приглашение к пунктам прививки в соответствии с утвержденным Министерством здравоохранения плана вакцинации", - добавил Шмыгаль.

Ранее мы писали о том, как зарегистрироваться на вакцинацию в Украине.

Также мы писали, что в ЕС введут сертификаты вакцинации для обхода ковид-ограничений. Такие сертификаты могли избавить от необходимости карантинных ограничений и требования обязательно проходить тесты на коронавирус.

В свою очередь ВОЗ выступает против введения паспортов вакцинации от коронавируса.